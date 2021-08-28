В Минздраве сказали, когда украинцы получат третью дозу вакцины от COVID-19

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Covid
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В Минздраве сказали, когда украинцы получат третью дозу вакцины от COVID-19

В Министерстве здравоохранения намерены начинать ревакцинацию украинцев от коронавируса спустя год после основного курса. Речь идет о дополнительной дозе препарата.

Об этом заявил главный санитарный врач – заместитель главы Минздрава Игорь Кузин. Его слова приводит Telegram-канал "Коронавирус в регионах".

Чиновник отметил, что пока нет достоверных данных в научных журналах и официальных позиций международных организаций, только лишь заявления некоторых фармацевтических компаний, что третья доза усиливает иммунитет.

Кузин считает, что об эффективности бустерной дозы больше станет известно в конце сентября.

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По его словам, в Минздраве намерены делать ревакцинацию через год, сейчас она не планируется. Также он полагает, что третью дозу можно будет делать другим препаратом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Израиль первым в мире начал вакцинацию третьей дозой вакцины от коронавируса. Ее получают люди старше 60 лет, а применяется препарат Pfizer.

Позднее о том, какие группы населения получат бустерные дозы, определились в США, Чили и Уругвае.

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