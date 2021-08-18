В США, Уругвае и Чили определились, кто получит третью дозу вакцины от COVID-19

Еще в трех странах определились, какие группы населения должны получить третью дозу вакцины от коронавируса. Речь идет о США, Чили и Уругвае.

Как пишет АР, на прошлой неделе представители американского Минздрава рекомендовали делать ревакцинацию людям с ослабленной иммунной системой. Однако в среду, 18 августа, чиновники должны расширить свою рекомендацию на других граждан.

Отмечается, что изначально в приоритете будут медицинские работники, постояльцы домов престарелых и пожилые люди, а затем все остальные категории американцев.

Как пишет Urgence.tv, в Уругвае третью дозу получат все желающие, которые прошли полный курс вакцинации препаратом CoronaVac. Им предлагают ревакцинироваться препаратом Pfizer.

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В Чили дополнительный укол намерены делать людям старше 55 лет.

Отметим, что первой страной в мире, в которой стартовала кампания вакцинации третьей дозой, стал Израиль. Там с 30 июля людей старше 60 лет прививают вакциной Pfizer.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала проводить вакцинацию третьей дозой. В ВОЗ подчеркнули, что пока проведено мало исследований ее влияния или эффективности.

Позднее ВОЗ призвала богатые страны ввести мораторий не ревакцинацию и передать оставшиеся препараты странам с низким уровнем дохода.