В ВОЗ отвергли предложение о вакцинации против COVID-19 третьей дозой

Во Всемирной организации здравоохранения выступили категорически против введения кампании по вакцинации против коронавируса третьей дозой тех, кто уже получил две обязательные прививки. В некоторых странах на ней настаивали, заявляя, якобы это поможет противостоять более заразным штаммам COVID-19.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адганом Гебрейесус отметил, что во многих бедных странах граждане не получили даже первый укол, там до сих пор не вакцинированы и врачи, работающие на передовой борьбы с заболеваемостью. Об этом он сказал на брифинге, который транслировался в Twitter.

Глава организации акцентировал на американских производителях вакцин против коронавируса Pfizer и Moderna, ведь именно они начали предлагать странам, где вакцинировано большинство населения, закупать миллионы дополнительных доз препаратов для третьих прививок. Аргументом выступает то, что она дополнительно усилит иммунитет против варианта Дельта.

Видео дня

На сегодня этот штамм зафиксирован в 104 государствах. Гебрейесус же призвал производителей отдать указанные дозы вакцин в международную программу COVAX, которая хотя бы частично сможет обеспечить ими бедные страны.

Такого же мнения придерживается Майк Райан, директор программ чрезвычайных ситуаций ВОЗ. По его словам, попытки иммунизировать население дополнительной третьей дозой "обрекает сотни миллионов людей на полное отсутствие защиты" от COVID-19. Он заверил, что большинство людей, которые получили обе необходимые прививки, в случае инфицирования вариантом Дельта будут иметь легкое течение заболевания.

Напомним: американская фармацевтическая компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech запросили разрешения США на использование третьей дозы их вакцины против коронавируса. Разработчики уверены, что еще одна прививка в течение года может значительно усилить иммунитет человека.

Известно, что Европейский Союз закупил и поставил странам-членам обещанные дозы вакцин против коронавируса, чтобы прививки смогли получить 70% взрослого населения.

На сегодня против COVID-19 вакцинировано 343,9 млрд людей в мире, из них 946,9 млн полностью (12,15%), а 197,1 млрд (25,29%) получили первую или разовую прививки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с недавних пор стала доступной для всех вакцина Comirnaty от Pfizer&BioNTech. Прививки в массовых центрах вакцинации этим препаратом теперь будут делать всем желающим.