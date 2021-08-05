В США выступили против моратория ВОЗ на ревакцинацию от коронавируса
США не будут поддерживать призыв Всемирной организации здравоохранения о введении временного моратория на вакцинацию от коронавируса третьей дозой. В Белом доме считают такую меру неправильной.
Об этом на брифинге 4 августа заявила пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки. Он транслировался на странице ведомства в Twitter.
"Мы считаем, что временный мораторий – это неверный выбор", – сказала она, пояснив, что Соединенные Штаты могут и третью прививку делать своим гражданам, и отправить вакцины в страны с низким уровнем дохода.
Псаки подчеркнула, что ее страна пожертвовала больше препаратов, чем любая другая.
Она заверила, что запасов в США хватит и на то, и на другое.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал богатые страны ввести мораторий на ревакцинацию, а излишки вакцин предоставить странам с низким уровнем дохода, чтобы в каждом государстве могли получить прививку не менее 10% населения.
Как сообщал OBOZREVATEL, в июле Украина получила более 2 млн доз вакцин от COVID-19 Moderna, которую через механизм COVAX передали США.
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