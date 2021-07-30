Израиль первым в мире начал вакцинацию от COVID-19 третьей дозой

Израиль объявил о начале вакцинации от коронавируса третьей дозой препарата Pfizer/BioNTech. Делать ее предлагают людям старше 60 лет.

Об этом пишет Reuters. Агентство отмечает, что это первая в мире страна, которая решилась на такой шаг.

Как заявил на пресс-конференции израильский премьер-министр Нафтали Бенет, решение было принято из-за распространения штамма Дельта – "индийского" варианта коронавирус.

Он отметил, что цель третьей дозы – снизить вероятность повторного заражения и тяжелого течения болезни, напомнив о данных, которые свидетельствуют о снижении иммунитета со временем.

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Он призвал пожилых людей пройти дополнительную вакцинацию и отметил, что намерен отвезти на прививку свою мать.

Отметим, что в Израиле первую дозу получили 5,7 млн человек (61,9% населения), а вторую – 5,3 млн граждан (57,3%). Прививочная кампания в стране началась еще в декабре 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала проводить вакцинацию третьей дозой. В ВОЗ подчеркнули, что пока проведено мало исследований ее влияния или эффективности.