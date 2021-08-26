В Минздраве заговорили о новом локдауне в Украине: когда могут ввести

Украина может приблизиться к "красной" зоне эпидемиологической опасности. Это значит, что стране грозит локдаун.

Такое заявление в интервью ВВС сделал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Он уточнил, что карантин могут ужесточить уже в ноябре.

"По таком сценарию, как мы двигаемся, новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре", – сказал Кузин, который также является заместителем министра здравоохранения.

Он отметил, что в случае ухудшения ситуации усилить ограничения могут на национальном уровне.

По мнению главного санврача, если украинцы будут активнее делать прививки и соблюдать социальную дистанцию, локдаун получится оттянуть к декабрю-январю, или же вообще его не будет.

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Кузин добавил, что сейчас ситуация с заболеваемостью хуже всего в восточных и западных областях. Однако все складывается не очень хорошо во всех регионах.

Отметим, что утром 26 августа в Украине было зафиксировано 1 581 новый случай заболевания и 45 смертей от коронавируса. Общее количество зараженных достигло 2 278 171, а умерших – 53 566.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минздраве говорили, что осенью не планируют вводить локдаун, а в правительстве делают все возможное во избежание жестких мер.