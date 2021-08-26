В Украине зафиксировали свыше 1500 новых случаев COVID-19 за сутки

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро четверга, 26 августа, в Украине официально подтверждено 2 278 171 случай коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 1 581 заболевшего, из них 104 – дети. Госпитализировали 464 пациента.

От COVID-19 в стране умерли уже 53 566человек (+45 за сутки), выздоровели 2 203 429 (+1269). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (264), Донецкой (161), Одесской (119), Харьковской (105) и Луганской (93) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 264 случая;

  • Винницкая область – 46 случаев;

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  • Волынская область – 16 случаев;

  • Днепропетровская область – 79 случаев;

  • Донецкая область – 161 случай;

  • Житомирская область – 33 случая;

  • Закарпатская область – 21 случай;

  • Запорожская область – 54 случая;

  • Ивано-Франковская область – 23 случая;

  • Киевская область – 56 случаев;

  • Кировоградская область – 13 случаев;

  • Луганская область – 93 случая;

  • Львовская область – 40 случаев;

  • Николаевская область – 34 случая;

  • Одесская область – 119 случаев;

  • Полтавская область – 40 случаев;

  • Ривненская область – 41 случай;

  • Сумская область – 24 случая;

  • Тернопольская область – 48 случаев;

  • Харьковская область – 105 случаев;

  • Херсонская область – 50 случаев;

  • Хмельницкая область – 48 случаев;

  • Черкасская область – 35 случаев;

  • Черновицкая область – 81 случай;

  • Черниговская область – 57 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За сутки заболел 1581 человек.

За минувшие сутки 162 410 человек было вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 44 218 человек полностью иммунизированы – 118 192 человека.

С начала прививочной кампании всего привито 5 152 292 человека, из них получили одну дозу – 5 152 290 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 310 320 человек. Всего проведено 8 462 610 прививок.

Вакцинация в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, школы в Украине с 1 сентября будут работать в обычном режиме, поскольку страна находится в "зеленой" зоне. Дети и учителя будут ходить в учебные заведения. Однако ситуация изменится, если карантинные ограничения усилят.

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