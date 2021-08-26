В Украине зафиксировали свыше 1500 новых случаев COVID-19 за сутки
По состоянию на утро четверга, 26 августа, в Украине официально подтверждено 2 278 171 случай коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 1 581 заболевшего, из них 104 – дети. Госпитализировали 464 пациента.
От COVID-19 в стране умерли уже 53 566человек (+45 за сутки), выздоровели 2 203 429 (+1269). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (264), Донецкой (161), Одесской (119), Харьковской (105) и Луганской (93) областях.Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 264 случая;
Винницкая область – 46 случаев;
Волынская область – 16 случаев;
Днепропетровская область – 79 случаев;
Донецкая область – 161 случай;
Житомирская область – 33 случая;
Закарпатская область – 21 случай;
Запорожская область – 54 случая;
Ивано-Франковская область – 23 случая;
Киевская область – 56 случаев;
Кировоградская область – 13 случаев;
Луганская область – 93 случая;
Львовская область – 40 случаев;
Николаевская область – 34 случая;
Одесская область – 119 случаев;
Полтавская область – 40 случаев;
Ривненская область – 41 случай;
Сумская область – 24 случая;
Тернопольская область – 48 случаев;
Харьковская область – 105 случаев;
Херсонская область – 50 случаев;
Хмельницкая область – 48 случаев;
Черкасская область – 35 случаев;
Черновицкая область – 81 случай;
Черниговская область – 57 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
За минувшие сутки 162 410 человек было вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 44 218 человек полностью иммунизированы – 118 192 человека.
С начала прививочной кампании всего привито 5 152 292 человека, из них получили одну дозу – 5 152 290 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 310 320 человек. Всего проведено 8 462 610 прививок.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, школы в Украине с 1 сентября будут работать в обычном режиме, поскольку страна находится в "зеленой" зоне. Дети и учителя будут ходить в учебные заведения. Однако ситуация изменится, если карантинные ограничения усилят.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.