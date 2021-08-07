Кузин ответил, будут ли в Украине вводить локдаун с 4 сентября
Министерство здравоохранения не планирует ближайшей осенью вводить на территории Украины жесткий локдаун и ограничивать работу малого и среднего бизнеса. На самом деле Кабмин делает все возможное, чтобы отсрочить внедрение таких жестких мер.
Об этом в интервью изданию "Радио Свобода" рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин. Таким образом он подчеркнул, что в средствах массовой информации напрасно "разгоняют" информацию о тотальном локдауне уже с 4 сентября.
По словам чиновника, вероятней всего в Украине с осени будет возобновлен адаптивный карантин. Причем ограничения будут напрямую зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе.
"Это сложный механизм, но он позволяет нам отслеживать сверхчувствительные показатели, от которых зависит введение противоэпидемиологических мер. Сейчас мы заинтересованы в том, чтоб оттянуть введение жесткого карантина на максимально длинный срок", – заключил Кузин.
Также он добавил, что большинство цивилизованных стран ужесточают карантинные нормы в конце осени и начале зимы. Поэтому сентябрь даст возможность проанализировать общую ситуацию по стране и увидеть результат массовой вакцинации. Тогда можно будет давать более конкретные прогнозы о вероятности введения локдауна, если в этом будет необходимость.
Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Олег Ляшко рассказал, когда у украинцев появятся сертификаты о вакцинации международного образца.
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