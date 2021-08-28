Ляшко сообщил, когда в Украину привезут вакцину Moderna для первой дозы

В Украину ввезут новую партию вакцины против коронавируса Spikevax компании Moderna, когда в стране используют все флаконы этого препарата, которые уже есть в наличии. После этого иммунизация Spikevax в качестве первой дозы возобновится.

Об этом в комментарии журналистам в субботу, 28 августа, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Его цитирует "Интерфакс-Украина". Напомним, что еще 26 августа в регионах осталась только "зарезервированная" вакцина Spikevax – то есть для второй прививки.

Как рассказал глава Минздрава, в Украину попало 2,2 млн вакцины от Moderna и ее использование было "четко распределено".

"Завезенная вакцина сейчас используется для второй дозы. Не просите ее сейчас для первой – эту используем и привезем еще на первую дозу", – сказал Ляшко.

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Он также прокомментировал перспективы получения Украиной новой одобренной вакцины Janssen американской компании Johnson&Johnson. Пока что поставок нет, сказал министр, "но, возможно, и будут".

Препарат в страну пока что не заказывали, поскольку хватает вакцин от других производителей.

"Сейчас в Украине разных вакцин более 11 млн доз, поставки увеличиваются. Завозить еще один вакцинный продукт уже, наверное, будет неуместно. Хотя мы работаем над этим и, возможно, завезем", – пояснил Ляшко.

Он добавил: если бы в летний период в Украине использовалась однодозовая вакцина Janssen, то страна достигла бы уровня в 5 млн полностью иммунизированных граждан.

"Когда мы говорили, что до конца лета будет 5 млн полностью вакцинированных людей, мы понимали: если бы была не Moderna с 2,2 млн доз, а Janssen, то было бы 5 млн полностью вакцинированных людей", – уверяет он.

Напомним, в Минздраве заявили, что больше количество выходных дней стало причиной того, что в Украине не успели сделать 10 млн прививок за лето.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Японии тем временем решили приостановить использование вакцины Moderna. Это связано с тем, что в некоторых флаконах обнаружили посторонние вещества.