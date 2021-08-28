В Минздраве объяснили, почему в Украине не сделали 10 млн прививок от COVID-19 за лето

Глава министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал причину отставания от графика противокоронавирусной вакцинации. По его мнению наверстать упущенное можно лишь за неделю.

Как написала Украинская правда, во время пресс-конференции, посвященной 100 дням на занимаемой должности, Виктор Ляшко пожаловался на слишком большое количество праздников в Украине. Он отметил, что именно выходные дни стали причиной отставания от графика.

В то же время, Ляшко отметил, что ему все же удалось выполнить одно из своих обещаний, которые он дал занимая пост главы Минздрава.

"Я обещал, что украинцы смогут путешествовать этим летом и работать. Эту часть обещаний я выполнил" – отметил чиновник.

Видео дня

Вторую часть обещания "вакцинировать до конца лета 10 миллионов человек" министру не удалось осуществить именно из-за праздников.

"Помешало большое количество праздников", – отметил он.

Он же отметил, что вакцины в Украине – достаточно.

Как сообщили в Минздраве, всего в Украине проведено 8 802 596 прививок. С начала прививочной кампании привито 5 265 635 человек, из них получили одну дозу – 5 265 633 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3536963 человека.

За минувшие сутки 27 августа 2021 вакцинировано от коронавируса 166 551 человек. Одну дозу получили 57 435 человек полностью иммунизированы – 109 116 человек.

В течение суток работали:

1 023 мобильные бригады,

2934 пункта прививки;

340 центров вакцинации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве назвали сроки проведения бустерной вакцинации иммунизированных от коронавируса.