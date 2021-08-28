Могут ли работодатели заставлять сотрудников вакцинироваться от COVID-19: детальное разъяснение

Вакцинация от коронавирусной инфекции в Украине является добровольной, поэтому работодатели не могут заставлять сотрудников делать прививки. Отказ делать прививку не может считаться нарушением трудовой дисциплины.

Об этом говорится в Законе Украины "О защите населения от инфекционных болезней", сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины. Отмечается, что это касается всех групп населения и профессий.

Подчеркивается, что не существует правовых оснований принуждать работников вакцинироваться от коронавируса или привлекать их дисциплинарной ответственности в случае отказа.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин считает, что страна достигнет "стеклянного потолка" вакцинации когда закончатся желающие делать прививки, примерно в декабре 2021 года. По его словам, пока еще наблюдаются очереди, проблемы с записью и ожидание вакцины. Он отметил, что это не считается правильным, пишет ВВС.

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Кузин рассказал, что украинцев будут активно приглашать вакцинироваться с помощью коммуникационных стратегий. Также рассматривается вопрос того, чтобы убеждать людей с помощью нормативного регулирования.

Главный санитарный врач сказал, что устанавливать ограничения для непривитых украинцев можно начинать обсуждать, когда привито будет не менее 50 процентов населения.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вЯпонии скончались два человека после вакцинации препаратом Spikevax от компании Moderna. Вакцина была среди многих партий, где были обнаружены посторонние вещества.