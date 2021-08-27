В Украине установили новые карантинные правила в детсадах, эксперт оценила эффективность. Эксклюзив

Министерство здравоохранения Украины утвердило новые карантинные правила в детских садах, в соответствии с которыми детям измерять температуру будут только при входе, а в случае болезни их придется изолировать в отдельное помещение. А работники могут находиться во время занятий в группах без масок.

В комментарии OBOZREVATEL заведующая кафедрой детских инфекционных болезней и детской иммунологии Алла Волоха отметила, что такие правила могут быть эффективными. По ее словам, стоило бы подумать и о вакцинации работников.

В соответствии с утвержденными правилами, температуру детям будут измерять только при входе, хотя раньше это надо было делать каждые 4 часа. Если у ребенка есть признаки ОРВИ или температура выше +37,2, то его придется изолировать в отдельное помещение и сообщить об этом родителям.

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Детей отдавать в садик и забирать домой родителям разрешено только на территории, не в помещении. Если будет плохая погода, то разрешается пропускать взрослых в приемные помещения или раздевалки. Проведение родительских собраний оффлайн запрещается.

"Более серьезные меры ввести будет сложно и, на мой взгляд, не совсем нужно. Такие вот правила тоже могут работать эффективно. Если родители будут придерживаться масочного режима и дистанции, то при необходимости можно и собираться на собрания, не думаю что это в саду очень часто делают", – сказала Волоха.

Кроме того, она считает необходимым, чтобы работники были вакцинированы, это бы уменьшило риски вспышки коронавируса в коллективе.

Воспитатели и другие работники заведения не должны приходить на работу, если у них плохое самочувствие. При входе им будут измерять температуру. Маска обязательна при ходьбе между помещениями, однако ее можно снимать во время групповых занятий. При общении взрослых друг с другом также должна быть маска.

Кроме того, всем запрещено находиться в саду в уличной обуви, а в детских комнатах придется убрать все мягкие игрушки. Помещение надо проветривать в течение 15 минут перед открытием и делать это периодически в течение дня.

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