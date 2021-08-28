Украина разрывает контракт на поставку вакцин из Индии: названы причины

Министерство здравоохранения решило разорвать контракты на поставку в Украину вакцин против коронавируса из Индии. Речь идет о препаратах CoviShield и Novavax.

В частности, соглашения не реализуются с индийской компанией Serum Institute India (SII), заявил глава Минздрава Виктор Ляшко на встрече с журналистами 28 августа. Его слова процитировало издание "РБК-Украина".

Известно, что SII должна была поставить в Украину 1,5 миллиона доз вакцины CoviShield (разработчик – AstraZeneca) и 10 миллионов доз Novavax американского производства.

Второй препарат до сих пор не был доставлен в Украину, тогда как поставки первого из Индии прекратились еще весной.

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"Принимается политическое решение, будем разрывать контракт с Serum Institute of India", – сказал Ляшко.

По его словам, Украина давала предоплату по закупке этих вакцин. Однако Novavax так нигде и не зарегистрирована, в том числе и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

"Я несколько раз встречался онлайн с представителями Serum Institute. Приезжал собственник в Украину, обещал президенту и не выполнил", – процитировало министра Liga.net.

Ляшко подчеркнул, что на сегодня Украина достаточно законтрактовалась другими вакцинами против коронавируса и спокойно закрывает национальную потребность в них.

Напомним, что сейчас украинцам делают прививки вакцинами Comirnaty от Pfizer&BioNTech, CoronaVac (Sinovac Biotech), Moderna, Oxford/AstraZeneca.

С начала кампании иммунизации в стране вакцинировано против COVID-19 уже 5 265 635 человек, из которых получили одну дозу – 5 265 633, а полностью (две дозы) – 3 536 963. Всего было проведено 8 802 596 прививок, в частности 166 551 за прошлые сутки, 27 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач и заместитель главы Минздрава Игорь Кузин заявил, что в Украине намерены начинать ревакцинацию граждан от коронавируса через год после основного курса. Речь идет о дополнительной, третьей дозе препарата.