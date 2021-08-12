Хроника коронавируса на 12 августа: заболели более 700 тысяч человек за сутки

По состоянию на четверг, 12 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 205,5 млн человек. За минувший день выявили 700 607 новых инфицированных, умерли еще 10 228. Всего от болезни скончались более 4,3 млн пациентов.

При этом выздоровели более 184,4 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 143 тыс., Иране – 42 тыс. и Индии – 43 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине с начала пандемии зафиксированы 2 261 354 случая инфицирования, среди которых 53 149 смертей и 2 193 752 выздоровления. Сейчас еще более 15 тыс. граждан продолжают болеть.

Кабинет министров продлил адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине до 1 октября 2021 года . Такое решение было принято на заседании правительства 11 августа.

Украина вышла на финишный этап внедрения европейской системы СOVID-сертификатов. Он состоит в техническом подключении к промышленной инфраструктуре ЕС.