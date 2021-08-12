В ЕС инициировали проверку вакцин Pfizer и Moderna из-за новых 'побочек'

Три новые побочные эффекты, о которых сообщает небольшое количество людей после вакцинации против COVID-19 препаратами Pfizer и Moderna, изучаются комитетом по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Речь идет об аллергическом воспалении кожи, гломерулонефрите (собирательное название заболеваний почек), а также невротическом синдроме, характеризующимся значительными потерями белка в моче.

Об этом сообщило издание Reuters, ссылаясь на заявление регулятора в среду, 11 августа. Отмечается, что EMA не сообщил подробностей о том, сколько случаев новых "побочек" было зарегистрировано, но заявил, что запросил дополнительные данные у компаний. В то же время пока что комитет не рекомендует вносить изменения в маркировку вакцин.

В прошлом месяце EMA обнаружил возможную связь между очень редким воспалением сердца и вакциной Moderna. Однако сам комитет и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подчеркнули, что польза от вакцины превышает любые риски.

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Отмечается, что по состоянию на 29 июля в Европейской экономической зоне было введено более 43,5 миллиона доз вакцины Moderna, и более чем 330 миллионов доз Pfizer/Comirnaty, разработанной совместно с немецкой компанией BioNTech.

В то же время после сообщения о выявленных новых побочных явлениях, акции Moderna, которые подорожали более чем на 75% с середины июля, упали примерно на 16%. Акции BioNTech упали на 14,4%, а Pfizer – почти на 4%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ограничения по возрасту на прививку AstraZeneca положили конец сообщению о случаях тромбоза. Теперь AstraZeneca прививают людей только старше 40 лет.