Израильский врач назвал самую эффективную вакцину от штамма Дельта

Врач из Израиля Борис Бриль считает, что самой эффективной вакциной против штамма Дельта (индийский вариант коронавируса) является Moderna. В случае с этим препаратом даже не требуется третья доза, в отличии от Pfizer.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Украина 24". Также врач рассказал о вакцинации в Израиле.

По словам Бриля, в его стране уже третью неделю вакцинируют людей старше 60 лет третьей дозой. Для этого используется препарат Pfizer. Кроме того, прививки делают детям от 12 до 16 лет (речь идет о двух дозах).

В то же время врач подчеркнул, что в Moderna показала себя как самая эффективная против индийского варианта COVID-19, поскольку в ее случае третьей дозы для защиты от Дельты не нужно.

Видео дня

"В отношении Moderna на сегодняшний день не нужна третья доза, она показала себя как наиболее эффективная вакцина против штамма Дельта", – сказал он.

Отметим, что Украине получила вакцину Moderna в рамках механизма COVAX. Несмотря на то, что препарат еще не зарегистрирован в стране, его уже начали применять.

Как сообщал OBOZREVATEL, Греция отправит в Украину 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca.