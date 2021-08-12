Израильский врач назвал самую эффективную вакцину от штамма Дельта
Врач из Израиля Борис Бриль считает, что самой эффективной вакциной против штамма Дельта (индийский вариант коронавируса) является Moderna. В случае с этим препаратом даже не требуется третья доза, в отличии от Pfizer.
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Украина 24". Также врач рассказал о вакцинации в Израиле.
По словам Бриля, в его стране уже третью неделю вакцинируют людей старше 60 лет третьей дозой. Для этого используется препарат Pfizer. Кроме того, прививки делают детям от 12 до 16 лет (речь идет о двух дозах).
В то же время врач подчеркнул, что в Moderna показала себя как самая эффективная против индийского варианта COVID-19, поскольку в ее случае третьей дозы для защиты от Дельты не нужно.
"В отношении Moderna на сегодняшний день не нужна третья доза, она показала себя как наиболее эффективная вакцина против штамма Дельта", – сказал он.
Отметим, что Украине получила вакцину Moderna в рамках механизма COVAX. Несмотря на то, что препарат еще не зарегистрирован в стране, его уже начали применять.
Как сообщал OBOZREVATEL, Греция отправит в Украину 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca.
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