Украина получит от Греции партию вакцины против COVID-19

Новую партию вакцины против коронавируса от шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca получит вскоре Украина. Речь идет о 100 000 доз, которые передаст Греция.

Соответствующая договоренность была достигнута между премьер-министром Денисом Шмыгалем с главой греческого правительства Кириакосом Мицотакисом во время телефонной беседы. Об этом сообщает Урядовий портал.

Кроме сотрудничества по распределению вакцин против COVID-19, стороны обсудили в целом расширение двусторонних отношений в сферах торговли, экономики, инвестиций и т. д.

Было анонсировано проведение заседания по этим вопросам совместной рабочей группы, в которую войдут представители украинского и греческого правительств.

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Напомним, что в начале августа Украина получила более 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca от правительства Дании. Препарат из этой поставки собирались использовать для вакцинации тех, кто должен получить вторую дозу именно AstraZeneca. Остальные же распределят между пунктами прививок.

Эффективность препарата составляет 63,09%. Однако, согласно наблюдениям, она повышается в случае продления междозного интервала от 8 до 12 недель. Вакцину разрешено использовать для иммунизации лиц в возрасте 18 лет и старше. Беременные могут получить прививку в том случае, если преимущества вакцинации преобладают над потенциальными рисками.

Отметим: 11 августа глава Кабмина заявил о продлении адаптивного карантина в Украине. В частности, он и сам режим чрезвычайной ситуации из-за распространения COVID-19 будут действовать до 1 октября 2021 года. По словам Шмыгаля, положение с заболеваемостью коронавирусом в стране контролируемо, но специалисты прогнозируют новые возможные вспышки инфекции и готовятся к этому.

Как сообщал OBOZREVATEL, сегодня все больше стран мира предлагают своим гражданам делать бустерные прививки против коронавируса, то есть колоть три дозы вакцины. За обсуждение этой идеи взялись и в Украине, хотя до сих пор ВОЗ выступает против подобной практики.