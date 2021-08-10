Украинцев вакцинируют от COVID-19 незарегистрированным в Украине препаратом Moderna. В Минздраве объяснили причины
Украинцам начали делать прививки от коронавируса незарегистрированным в стране препаратом. Министерство здравоохранения до сих пор ведет переговоры с компанией Moderna – производителем вакцины, которую завезли в рамках инициативы COVAX.
Эксклюзивно для OBOZREVATEL в Минздраве объяснили, почему позволили использовать вакцину и что делать, если ее не хватит для введения второй дозы.
"Учитывая то, что вакцина была разрешена к экстренному применению регуляторами ВОЗ, США и Европы, министерством было принято решение, в случае получения этого препарата в качестве гуманитарной помощи, позволить вакцинацию им против COVID-19 в Украине. Согласно действующему законодательству, мы имеем право использовать незарегистрированные в Украине лекарства в случае чрезвычайной ситуации", – сообщили в Минздраве.
Также объяснили, что для регистрации препарата производитель вакцины должен обратиться к государственному регулятору с соответствующим заявлением. Сейчас Минздрав ведет переговоры, детали не разглашаются.
Цифры показывают, что в Украине ежедневно растет количество новых больных коронавирусом. В то же время увеличивается и количество вакцинированных.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что после полного курса прививки можно рассчитывать на международный сертификат о проведении вакцинации.
В Минздраве рекомендуют для введения второй дозы вакцины против COVID-19 использовать тот же препарат, что и для первой дозы. Однако если вакцины Moderna не хватит, разрешается применять смешанную систему вакцинации.
"В частности, когда первая доза была введена вакциной на м-РНК платформе, в случае, если для второй дозы недоступна вакцина того же производителя, разрешается для второй дозы использовать вакцину на м-РНК платформе другого производителя", – объяснили в Минздраве.
Кроме того, векторная вакцинация подойдет тем людям, кто имел тяжелую реакцию организма при введении первой дозы. В таком случае вторую дозу можно делать другим препаратом. Однако в министерстве напомнили, что решение о той или иной вакцине принимает исключительно медицинский работник.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина получила более 2 млн доз COVID-вакцины производства компании Moderna от США. В тот же день ее начали развозить по стране.
Минздрав будет предлагать правительству продлить адаптивный карантин на территории Украины еще на два месяца.
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