В Испании приступили к тестированию на людях собственной вакцины против COVID-19

Испанское медицинское агентство разрешило первый раунд клинических испытаний вакцины против COVID-19, разработанной отечественной компанией Hipra. О начале тестирования на людях объявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Об этом сообщила медиа-сеть Euractiv. Отмечается, что участниками первого этапа клинических испытаний станут десятки больных ковидом из испанских больниц. Вакцину будут проверять на иммуногенность и эффективность, а также тестировать, как ее переносят больные.

Компания Hipra, которая имеет производственные базы в Испании и Бразилии, заявила, что может произвести к 400 млн доз своей вакцины в 2022 году и 1,2 миллиарда в 2023 году.

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Фармацевтическая лаборатория Hipra, которая в основном занимается исследованиями и производством ветеринарных вакцин, работает над двумя препаратами от COVID-19.

Один из них основан на той же технологии передачи РНК, которая использовалась в вакцинах Pfizer и Moderna. А второй, который собственно и получил одобрение для испытания использует рекомбинантный белок, такой как производитель лекарств Novavax в США.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии начали тестировать новую вакцину производства компании AstraZeneca. Она создана для защиты от бета-варианта коронавируса, который впервые появился в Южной Африке.