В Минздраве рекомендовали сократить интервал между прививками CoronaVac: что нужно знать

Препарат против коронавируса CoronaVac/Sinovac способен предотвратить развитие тяжелой симптоматики при заболевании СOVID-19 на 51-84% в случае сокращения интервала между двумя прививками до 14 дней. При этом полностью – на 100% – исчезает необходимость госпитализации пациента.

Об этом сообщили на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook. Выводы сделаны на основании исследований, проведенных Стратегической консультативной группой экспертов, консультирующий Всемирную организацию здоровья (ВОЗ).

Минимальный срок интервала выбран специалистами неспроста: 14 дней – рекомендация в официальной инструкции к CoronaVac/Sinovac. Во время третьей фазы исследований, которые прошли с привлечением добровольцев в Турции в июле 2021 года, данные показали уровень сероконверсии, то есть выработка антител, в 89,7%.

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"В связи со стремительным распространением штамма Дельта и необходимостью как можно быстрее обеспечить защитой как можно больше украинцев, Минздрав рекомендует сократить интервал между первой и второй дозой вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech до минимального срока, указанного в официальной инструкции – 14 дней", – призвало ведомство.

Здесь же отметили, что инициативу по сокращению интервала могут заявить как сами врачи, обратившись к пациенту, так и сам пациент может высказать такое пожелание и попросить семейного врача записать его на повторную иммунизацию через две недели.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Виктор Ляшко расказал о преимуществах украинцев, которые прошли полную вакцинацию, в случае введения локдауна по стране.