В Винницкой области от штамма Дельта умерли трое пациентов
В Винницкой области умерли три человека, зараженные штаммом Дельта (индийский вариант коронавируса). Всем им было от 73 до 83 лет.
Об этом в Facebook сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов. Он уточнил, что всего мутацию идентифицировали у 25 инфицированных.
Чиновник уточнил, что жертвами стали мужчина и женщина из Гайсинского района, которым было по 83 года, а также 73-летний мужчина из Винницкого района.
В то же время Борзов опроверг информацию в СМИ о якобы смерти 13-летнего подростка с Дельтой. Также он подтвердил, что мальчик действительно заражен, но жив.
"К сожалению, Дельта не щадит ни детей, ни людей работоспособного возраста. В зоне риска все", – написал он, призвав жителей региона вакцинироваться.
Отметим, что штамм Дельта, который впервые был обнаружен в Индии, а сейчас уже охватил 142 страны, является более агрессивным по сравнению с другими вариантами. Также он чаще поражает молодых людей.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о 20 случаях заражения Дельтой в Житомирской области. Также одна из пациенток скончалась.
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