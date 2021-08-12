На Житомирщине зафиксированы десятки случаев заражения Дельта-штаммом: одна больная умерла

На территории Житомирской области впервые подтвердили заражение людей вариантом коронавируса Дельта – сразу 20 случаев. В результате болезни умерла одна из пациенток.

Двое инфицированных ранее приехали из Российской Федерации и Турции. Об этом проинформировали специалисты областного лабораторного центра Минздрава на странице в Facebook.

Отмечается, что заражение Дельтой у граждан разного возраста подтвердилось не только по результатам анализа житомирской лаборатории, но и в референс-лаборатории Центра общественного здоровья в Киеве.

Больные – жители облцентра, а также города Новоград-Волынский, поселка Лугины и других населенных пунктов Житомирщины, названия которых в обллабораторном центе не уточнили.

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В то же время из-за распространения матированного штамма COVID-19 жителей области призвали быть крайне осмотрительными. В частности, заботиться о собственном здоровье и окружающих, соблюдая противоэпидемические правил, которые в стране никто не отменял, но люди начали ими пренебрегать.

"Просим граждан со всей ответственностью отнестись к необходимости соблюдения санитарных норм и правил. Меньше, что вы можете сделать для избежания инфицирования вирусом, – это надевать в закрытых помещениях маску, часто мыть руки, использовать дезсредства, избегать массовых мероприятий и соблюдать физическую дистанцию минимум в 1,5 метра", – отметили специалисты.

Кроме этого, подчеркнули, что лучшим способом уберечься от коронавируса, и не быть источником этой инфекции является вакцинация. Население Житомирщины призвали проявить гражданскую сознательность и идти в пункты прививок.

"Каждый, кто вакцинируется, внесет свой вклад в борьбу с эпидемией и не даст вирусу возможности распространяться дальше. Любая вакцина, которая есть сегодня в Украине, хорошо работает и против штамма Дельта, который становится доминирующим во всем мире. Ведь по статистике Минздрава, 99% тех, кто заболел COVID-19 были невакцинированными", – подытожили в Житомирском ОЛЦ.

Отметим: на сегодня в Житомирской области официально подтверждено 89 085 всех случаев коронавируса (+41 за последние сутки). Из них 1813 инфицированных (+2) умерли, а 86 907 (+8) вылечились. Сейчас, по данным сайта СНБО, активными больными в регионе остаются 365 человек.

В то же время первую прививку против COVID-19 получили уже 146 662 жителей области, обе – 82 217.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ривненской области штамм коронавируса Дельта доминирует среди инфицированных. В частности, его подтвердили в 80% тех, кто сейчас болеет COVID-19.