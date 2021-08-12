В Украине за сутки зафиксировали свыше 1200 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро четверга, 12 августа, в Украине официально подтверждено 2 262 601 случай коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 1 247 заболевших, из них 77 – дети. Госпитализировали 588 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 53 173человек (+24 за сутки), выздоровели 2 194 791(+1 039). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Кабинет министров продлил адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине до 1 октября 2021 года. Такое решение было принято на заседании правительства 11 августа.