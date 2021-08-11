Шмыгаль заявил о продлении адаптивного карантина в Украине: названы сроки

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Covid
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Карантин в Украине

Кабинет министров продлил адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине до 1 октября 2021 года. Такое решение было принято на заседании правительства 11 августа.

Заседание транслировалось на YouTube-канале Кабмина. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на сегодня эпидемиологическая ситуация в стране полностью контролируема, но медики начинают фиксировать первые негативные тенденции относительно роста количества госпитализации тяжелых больных с COVID-19.

По его словам, правительство готовит больницы, а количество коек с подведенным кислородом составляет почти 100%.

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Также отдельно закуплено 15 тысяч кислородных концентраторов, которые позволят лечить украинцев на амбулаторном этапе.

"За прошедшую неделю в Украине сделали почти 1 млн прививок, будем и дальше ускоряться. Вакцина у нас есть в достаточном количестве, чтобы каждый желающий мог получить защиту", – отметил премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве здравоохранения Украины нарабатывают способы стимуляции граждан к вакцинации от коронавируса. В случае локдауна в стране привитым украинцам могут разрешить посещение кинотеатров, музеев и других массовых мероприятий.

Также в Украине введут COVID-сертификат (QR-код), который будет показывать, что человек вакцинирован, переболел или имеет отрицательный ПЦР- или антиген-тест на коронавирус. Сейчас такие внутренние сертификаты проходят тестирование.

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