В Грузии приостанавливают работу общественного транспорта из-за вспышки COVID-19
В Грузии вводят новые ограничения из-за стремительного увеличения заболеваний коронавирусом. В частности, в стране на три недели прекращают работу общественного транспорта – с 14 августа по 4 сентября.
Об этом заявил глава оперативного штаба межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 Георгий Гибрадзе, сообщило "EkhoKavkaza". Он отметил, что ограничения не коснутся междугородного транспорта.
Гибрадзе также назвал и другие введенные ограничения. Так, в Грузии запрещено проводить массовые мероприятия: концерты, фестивали и спортивные турниры, за исключением международных соревнований. Также приостановят работу детские развлекательные центры.
Ограничения коснутся также ресторанов и кафе, они будут работать только до 23:00.
Правительство рекомендует государственным ведомствам и частным компаниям максимально перевести своих сотрудников на удаленную работу.
Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. Только за последние сутки в стране заболело 5128 человек, умерло 49 пациентов.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Грузии от осложнений COVID-19 впервые умер младенец. Новорожденный находился в детской больнице имени Цицишвили в Тбилиси, где за его жизнь боролись в течение 15 дней, однако не смогли спасти.
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