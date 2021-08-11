Эксперт спрогнозировал вспышку COVID-19 в Украине: больных станет в два раза больше

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Covid
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Эксперт спрогнозировал вспышку COVID-19 в Украине: больных станет в два раза больше

В Украине в течение двух недель может стать в два раза больше больных коронавирусом. Вспышка заболеваемости, вероятно, будет сопоставима с тем, что происходит в европейских странах.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава Центра экономики здоровья KSE (Киевская школа экономики) Юрий Ганиченко. Эксперт напомнил, что сейчас в больницах растет количество пациентов с COVID-19.

"Неделю назад мы делали прогноз, что в ближайшие две недели может быть вспышка коронавируса, сопоставимая с тем, что происходит в Европе", – сказал Ганиченко.

Он пояснил, что речь идет об увеличении количества госпитализированных в два раза.

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В то же время эксперт не считает, что Украине грозит тотальный локдаун. Он убежден, что адаптивный карантин работает.

По словам Ганиченко, ужесточение ограничений возможно в том случае, если карантин не поможет на региональном уровне.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в KSE спрогнозировали рост количества госпитализаций пациентов с коронавирусом в Украине. Самый большой риск вспышки в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской и Хмельницкой областях.

Также об угрозе вспышки заявили ученые Национальной академии наук. Они считают, что хуже всего ситуация складывается в Одесской и Херсонской областях.

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