Ученые предупредили об угрозе новой волны COVID-19 в Украине: ситуация в двух областях угрожающая

Ученые Национальной академии наук Украины предупредили об угрозе новой волны коронавирусной инфекции в стране. Они назвали риск роста количества зараженных существенными.

Исследователи назвали ситуацию в двух областях страны угрожающей. Так, заболеваемость растет в Одесской и Херсонской областях, передает пресс-служба НАН Украины.

Количество положительных результатов тестов на COVID-19 также растет в Киеве, отметили ученые. Однако количество госпитализированных почти не увеличивается.

За минувшую неделю, со второго по восьмое августа, в Украине в полтора раза увеличилось количество новых инфицированных коронавирусом. По словам ученых, заболеваемость будет расти и дальше из-за распространения штамма Дельта.

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В прогнозе отмечается, что самый высокий рост заболеваемости в Украине будет наблюдаться когда заражение штаммом Дельта будет составлять около 90 процентов от всех случаев инфицирования.

Штамм коронавируса Дельта впервые зафиксировали осенью 2020 года в Индии, поэтому его долгое время называли индийским. Мутация распространилась в Индии, а потом и в других странах мира. По состоянию на середину июля 2021 года, штамм Дельта зафиксировали в 111 странах мира, передает ВВС.

По результатам предварительных исследований, этот вариант коронавируса в 1,6 раза заразнее британского Альфа. Кроме того, риск тяжелого течения заболевания при инфицировании увеличивается в 1,45 раза. При этом симптомы в случае заражения Дельтой классические для COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, штамм Дельта может стать конечной точкой коронавирусной инфекции. Поэтому худшая часть пандемии COVID-19 может быть уже позади.