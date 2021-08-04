Эксперты прогнозируют вспышку COVID-19 в Украине: какие области в зоне риска

В большинстве регионов Украины зафиксирован рост количества госпитализаций пациентов с коронавирусом. Наивысший риск вспышки заболеваемости в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской и Хмельницкой областях.

Об этом сообщается на сайте Киевской школы экономики (KSE). Ее эксперты прогнозируют, что вспышка может произойти в ближайшие две недели.

"В разрезе областей ситуация ухудшается и сейчас в 20 из 25 регионов растет количество госпитализаций", – сказано в сообщении.

По словам эксперта KSE Юрия Гринченко, есть рост фактически во всех областях.

"А это значит, что вспышка заболеваемости в Украине может начаться в ближайшие две недели", – подчеркнул он.

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Согласно анализу, случаи госпитализаций возросли на 17%, что свидетельствует о тренде к увеличению нагрузки на систему здравоохранения. Учитывая такие данные, в ближайшую неделю пациентов, поступающих в больницы, станет больше чем тех, кого выписывают.

Также по темпам вакцинации Украина существенно продолжает отставать от среднего показателя в Европе. Лидируют по прививкам сейчас Киев и Киевская область, а аутсайдерами являются западные области.

В целом же по стране уровень вакцинации за неделю вырос на 15%.

Напомним, что в Украине осенью ожидается новая волна коронавируса, а сейчас власти все чаще стали говорить об усилении карантина. Возможен ли новый локдаун и чего ждать вакцинированным украинцам, читайте в материале OBOZREVATEL.