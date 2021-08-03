Невакцинированные будут сидеть дома? Как и когда в Украине хотят усилить карантин

В Украине осенью ожидается новая волна коронавируса, на фоне этого все чаще звучат заявления об усилении карантина. Вероятнее всего, ограничения будут касаться не всех, а только тех граждан, которые не прошли вакцинацию.

Насколько возможен новый локдаун и чего украинцам ждать от эпидемии COVID-19 в ближайшем будущем, узнавал OBOZREVATEL.

COVID-статистика в нашей стране понемногу ухудшается – количество новых случаев в последние дни доходило до тысячи. Кроме того, растет и число инфицированных штаммом Дельта. Так, на днях в Николаеве обнаружили сразу четыре случая заболевания опасной мутацией.

Как отмечают СМИ, в областной инфекционной больнице Харькова палаты уже переполнены, количество больных растет ежедневно. А из-за мутации вируса все чаще приходится спасать тех, кому нет и 30 лет.

Видео дня

Главный санитарный врач Игорь Кузин недавно отметил, что именно Дельта-штамм станет причиной новой волны заболеваемости осенью. Согласно одному из прогнозов, количество заболевших может на треть превысить прошлогодние максимальные показатели. Не стоить забывать и о сезонных вирусных заболеваниях – грипп, ОРВИ, парагрипп.

"Мы сейчас действительно видим, что у нас есть определенное количество регионов, которые вызывают беспокойство с точки зрения, что на уровне некоторых ОТГ или районов этих областей фиксируется такие вспышки или кластеры заболевания. Поэтому эти цифры, которые сейчас обнародованы (прогноз НАН – Ред.), это фактически влияние этих районов, которые сейчас поражены. Это районы Донецкой и Луганской, Харьковской и Львовской областей", – сказал санврач.

Предсказывают рекордный всплеск заболеваемости и эпидемиологи. По оценкам Андрея Александрина, уже сейчас в стране наблюдается рост заболеваемости, что свидетельствует о приближении новой волны. "На протяжении последних дней мы уже увидели достаточно быстрый рост. Точнее, не рост, а фиксацию – то, что нам начали показывать", – заметил медик.

В этом контексте он подчеркнул, что "за последние полтора месяца мы видели определенную манипуляцию со стороны Минздрава, когда они занижали количеств впервые зарегистрированных случаев COVID-19 и при этом мы увидели статистический нонсенс, когда количество госпитализированных у нас превышало количество впервые выявленных".

По прогнозам Александрина, наихудший из возможных сценариев – сценарий России, где при охвате вакцинацией населения на уровне 12% и крайне низком проценте вакцинации групп риска "мы видим практически ежедневные рекорды по госпитализации и смертности".

Пока что официальных заявлений по поводу нового карантина Минздрав или Кабмин не делали. Однако отдельные политики и чиновники предупреждают: новому локдауну быть. "Действующий до 31 августа карантин будет продлен. На сколько именно – не знаю", – недавно сказал Кузин.

Какие ограничения введут – тоже пока непонятно. Но, вероятнее всего, карантин будет касаться только граждан, которые не прошли вакцинацию.

"Речь идет об использовании внутреннего "ковидного" сертификата. Это электронный документ, который вы сможете сгенерировать в приложении Дія. Благодаря ему у нас получится уменьшить нагрузку на экономику, не подвергая риску граждан", – заметил санврач.

Такую же информацию подтвердил и глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. По его словам, новые ограничения будут внедрять только для невакцинированных граждан.

"Минздрав уже анонсировал, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации работать будут школы, где вакцинировано не менее 80% учителей. По моему мнению, аналогичные ограничения логично ввести для транспортников, предприятий общественного питания и коммерческих или коммунальных структур, сотрудники которых непосредственно контактируют с населением", – заявил он.

Радуцкий добавил, что "теперь каждый решает сам – досуг и полноценная работа или вынужденные ограничения на время очередной волны коронавируса".

Идея о карантине для невакцинированных в Украине появилась неспроста. Такие методы борьбы с коронавирусом уже практикуют в других странах мира.

К примеру, в Израиле, где привились больше трех четвертей взрослых, власти обязательную вакцинацию не вводили. Однако для невакцинированных подготовили ограничения на посещение общественных мест: баров, ресторанов, музеев, театров, отелей и спортивных заведений и мероприятий.

В Греции преподавателям, которые отказываются от вакцинации, будут сокращать заработную плату. Сотрудники также могут столкнуться с потерей баллов в системе гражданской службы, что отразится на их перспективе продвижения по службе или трудоустройстве.

В Италии с 6 августа невакцинированные не смогут посещать массовые мероприятия, бары, кафе, фитнес-клубы, бассейны, парки развлечений и так далее. А в случае нарушения этого правила им придется заплатить штраф от 400 до 1000 евро.

С 1 августа аналогичное правило действует и в Саудовской Аравии.

О карантинных ограничениях для непривитых недавно заявили в Германии. А в США государственные служащие, которые не сделали прививку, будут должны носить маску на работе и несколько раз в неделю сдавать ПЦР-тесты.

В столице РФ Москве до недавнего времени действовала система QR-кодов: в большинство кафе и ресторанов могли попасть только люди, имеющие специальный пропуск. Его выдавали тем, кто прошел вакцинацию или имеет отрицательный результат теста.

Есть и более радикальные подходы. К примеру, власти Казахстана обязали привиться всех сотрудников магазинов, кафе, салонов красоты, фитнес-клубов, музеев, театров, гостиниц, сфер транспорта, здравоохранения и ЖКХ. Людей, которые откажутся, просто отстранят от работы.

А во Франции прививку должны сделать врачи, сотрудники домов престарелых, а также соцработники. В противном случае они также рискуют потерять работу.

Но еще категоричнее поступили на Филиппинах. Президент Родриго Дутерте пригрозил лишением свободы тем, кто отказывается от вакцинации, а также назвал их вредителями и посоветовал покинуть страну.

Учитывая COVID-статистику, можно с уверенностью сказать, что украинским властям в скором времени придется усилить карантин. Угроза распространения Дельта-штамма просто не оставляет им другого выбора. Что из себя будут представлять ограничения – пока непонятно. Но, вероятнее всего, касаться они будут в большей степени непривитых граждан. Поэтому массовая вакцинация – это единственный способ избежать локдауна.