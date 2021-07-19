В мире активно вводят принудительную вакцинацию, угрожают увольнениями и штрафами: что ждет Украину

В борьбе за коллективный иммунитет в мире принимают самые разные меры, чтобы мотивировать граждан делать прививки от коронавируса. В одних странах предлагают вакцинированным бесплатное пиво, в других проводят лотереи. Но на фоне появления новых штаммов вируса в некоторых государствах власти начали действовать более радикально, решив сделать вакцинацию обязательной.

Есть страны, где граждан заставляют прививаться от COVID-19 под угрозой штрафов или даже тюрьмы. Ждет ли украинцев аналогичная судьба – читайте в материале OBOZREVATEL.

Одной из первых обязательную вакцинацию ввела Индонезия. Гражданам, которые отказались от прививки, грозит штраф.

В Саудовской Аравии также пошли на радикальные меры: 7 мая власти сообщили, что вакцинация станет обязательным условием для выхода на работу как чиновников и сотрудников госкомпаний, так и занятых в частном секторе. А с 1 августа без справки о прививке будет запрещено посещать госучреждения, общественные, культурные и другие мероприятия.

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Еще категоричнее поступили на Филиппинах. Президент Родриго Дутерте пригрозил лишением свободы тем, кто отказывается от вакцинации, а также назвал их вредителями и посоветовал покинуть страну.

"Вы выбираете: или вакцинация, или я отправлю вас в тюрьму... Не поймите меня неправильно – в стране кризис. Меня просто раздражает то, что филиппинцы не прислушиваются к правительству", – сказал он во время телеобращения к гражданам.

В России обязательная иммунизация введена в около 30 регионах, в том числе и в Москве. Однако касается она не всех, а только сотрудников определенных сфер – общепита, торговли, индустрии красоты, бытовых услуг, общественного транспорта, такси, здравоохранения, образования, искусства, ЖКХ.

В начале июля о принудительной вакцинации сообщили власти Туркмении. Самое интересное, что "официально" в стране не зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19, а введение обязательной прививки назвали профилактикой болезни.

Главный санитарный врач Казахстана обязал привиться от коронавируса всех сотрудников магазинов, кафе, салонов красоты, фитнес-клубов, музеев, театров, гостиниц, сфер транспорта, здравоохранения и ЖКХ. Людей, которые откажутся, просто отстранят от работы. Находиться в офисе можно будет только при условии регулярного прохождения ПЦР-тестирования.

В Европе тема обязательной вакцинации неоднократно обсуждалась, однако пока на такой шаг решились немногие. К примеру, в Италии приняли закон, согласно которому медики должны быть обязательно привиты, иначе их будут увольнять без сохранения зарплаты. С 1 августа все медработники должны быть привиты и в Венгрии.

Во Франции прививку должны сделать врачи, сотрудники домов престарелых, а также соцработники. В противном случае они также рискуют потерять работу. Помимо этого, президент Эммануэль Макрон анонсировал новые карантинные ограничения, которые будут вводиться исключительно для невакцинированных граждан.

Несколько недель назад правительство Великобритании заявило об обязательной вакцинации среди сотрудников домов престарелых. Правило начнет действовать уже осенью.

С помощью жестких решений пытаются взять под контроль распространение COVID-19 и в Греции. В скором времени жителям страны будет разрешено находиться в закрытых помещениях ресторанов и культурных учреждений только при наличии иммунитета к коронавирусу. Это же правило касается медицинских работников и сотрудников домов престарелых.

"Мы не собираемся снова закрывать всю страну из-за отношения (к вакцинации. – Ред.) некоторых", – заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис.

После принятых мер в нескольких городах Греции начались протесты. Люди держали в руках флаги, иконы, кресты, транспаранты и выкрикивали лозунги против вакцинации. На некоторых плакатах было написано: "Свобода!", "Нет шантажу!", "Нет терроризму!" При этом большинство участников протеста было без масок на лицах.

А вот в Израиле, где привились больше трех четвертей взрослых, власти обязательную вакцинацию не вводили. Однако для невакцинированных подготовили ограничения на посещение общественных мест: баров, ресторанов, музеев, театров, отелей и спортивных заведений и мероприятий.

В последнее время тема обязательной вакцинации широко обсуждается и в Украине. Однако четкого решения у власти пока нет – заявления политиков и чиновников слишком разнятся.

Начальник Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан недавно заявил, что в стране действительно могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19. Но такое решение принимает главный санврач.

"Есть норма закона по защите населения от инфекционных болезней: если есть угроза для окружающих и такое решение принял главный государственный санитарный врач, то это обязательно для выполнения", – объяснил он.

Однако министр здравоохранения Виктор Ляшко придерживается другой точки зрения. По его словам, пока нет необходимости в принудительной вакцинации, так как сейчас большинство взрослого населения готово привиться добровольно.

"Вижу, что есть спрос на вакцинацию. По нашим оценкам и опросам, 60% украинцев, взрослого населения, готовы сделать прививку добровольно и безвозмездно. Зачем кого-то обязывать? А дальше будем видеть", – сказал глава ведомства.

Он также отметил, что сейчас необходимо полностью обеспечить страну вакцинами и расширить количество пунктов прививания, а уже потом "убеждать сделать прививку тех, кто в этом нуждается в первую очередь".

"Я как министр здравоохранения заинтересован в том, чтобы люди были здоровы, а больницы были пустые, с модернизированным и инновационным оборудованием, чтобы в случае, когда что-то случается, можно было оказать медицинскую помощь. Я прилагаю все усилия для того, чтобы украинцы могли и хотели вакцинироваться", – добавил Ляшко.

Учитывая тенденции в Европе и мире, можно с уверенностью сказать, что наша страна рано или поздно также введет обязательную иммунизацию. Пока что украинцы и сами готовы делать прививки. Однако угроза распространения Дельта-штамма и третьей волны заболеваемости не оставляет властям другого выбора.