В Греции тысячи людей устроили протест против обязательной вакцинации. Фото и видео

На площади Конституции в центре Афин (Греция) люди устроили протест против новых принятых мер для удерживания распространения коронавируса, включая обязательную вакцинацию.

Местные жители вышли на улицы с плакатами и выкрикивали лозунги, в то время как в стране наблюдается пик четвертой волны COVID-19, а эксперты бьют тревогу из-за штамма Дельта, сообщает EONOM (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Обязательную вакцинацию в Греции ввели пока только для определенных групп, работающих в сфере здравоохранения и людей из групп риска. Как видно на снимках с протеста, выразить свое недовольство вышли тысячи людей.

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Согласно данным онлайн-счетчика Worldometers, с начала пандемии в Греции коронавирусом заболели 447 718 человек. Умерли от вируса 12 789, выздоровели 411 564. За минувшие сутки, 14 июля, зафиксировали 2 935 новых больных COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Ужгороде подтвердили еще два случая заражения Дельта-штаммом коронавируса. Его обнаружили у двух женщин, недавно вернувшихся из России.