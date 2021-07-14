На Закарпатье подтвердились два случая штамма Дельта: вирус попал из России

В Закарпатской области подтверждено наличие у двух пациентов штамма коронавируса Дельта. Речь идет о семье, которая недавно приехала из России к родственникам.

Об этом сообщил в Telegram журналист Виталий Глагола со ссылкой на главного врача областной инфекционной больницы Михаила Поляка. Супруги прибыли на Закарпатье из Санкт-Петербурга.

Мужчина ранее перенес штамм Дельта в России, а вот его жена болела уже здесь в очень тяжелой форме. Она две недели провела в реанимации.

"С такими же симптомами в больницу попали и родители этого закарпатца. Скорее всего заразилась от мужа, а его родители уже от нее", – рассказал главврач.

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По его словам, лечение проходило очень трудно. Именно поэтому их анализы направили в Киев, а уже оттуда – в Европейскую лабораторию, где подтвердили наличие у пациентов штамма Дельта.

Сейчас пациенты выписаны из больницы и находятся дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине в ближайшее время может возрасти количество зараженных штаммом коронавируса Дельта. Больных с подозрением все больше, но еще нет официального подтверждения от ВОЗ.

Два первых подтвержденных случая выявлены у женщины 66-ти лет и ее 16-летнего ребенка. Оба они также вернулись из России.

Недавно стало известно, что больные COVID-19 россияне "обманывают" ПЦР-тесты и летят на отдых за границу. Директор туристической фирмы из Краснодара помогла подделать ПЦР-тест с помощью антисептика.