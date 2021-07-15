Новый локдаун, штамм Дельта и 'плюшки' за вакцинацию. Главные заявления из интервью Ляшко

Сейчас в Украине стабильная ситуация с эпидемией коронавируса, однако есть вероятность, что осенью придется усиливать карантин. Возможно, вплоть до нового локдауна. Чтобы избежать ограничений, нужно привить как можно больше граждан. Вакцины для проведения массовой иммунизации хватит.

Украинцы, которые уже получили по две прививки от COVID-19, имеют хороший иммунитет к инфекции. И хоть некоторые остаются уязвимыми для штамма Дельта, но такие граждане редко нуждаются в госпитализации. Вакцинация защищает их от тяжелого течения болезни.

Об этом и многом другом в интервью изданию" РБК Украина" рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко. Главные заявления министра собрал OBOZREVATEL.

Сейчас ситуация в Украине стабильная, уровень заболеваемости продолжает снижаться. Пока что ограничения соответствуют эпидситуации, однако при росте случаев COVID-19 определенные области переведут в оранжевую или красную зону.

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"Адаптивный карантин, который был нами разработан уже для весеннего периода, – работающий и эффективный, поэтому мы будем его соблюдать, если будет рост случаев", – отметил Ляшко.

В Минздраве не исключают введение нового локдауна в сентябре/октябре. "Если у нас люди старше 60 лет будут вакцинированы хотя бы на 80%, то потенциальный рост количества случаев для нашей системы здравоохранения будет некритичным", – добавил глава ведомства.

Ни одна система здравоохранения мира не готова к новой волне коронавируса, заявил Ляшко: "Мы видели, как в Лос-Анджелесе было некуда госпитализировать больных".

"Готовы ли мы? К чему-то готовы, к чему-то нет... Стратегически готовиться к таким вспышкам, которые у нас были в октябре 2020-го и в марте 2021 года, – это достаточно длительный процесс, и мы будем к ней готовиться в рамках программы президента "Здоровая Украина", – сказал министр.

"Будем стараться. За прошедшую неделю мы установили несколько рекордов... Двигаемся, знаем цели, вакцина точно будет для этого", – сказал Ляшко.

Министр допускает, что уже привитых украинцев придется вакцинировать по второму кругу. Однако сейчас в приоритете, чтобы большинство граждан получило хотя бы один курс иммунизации.

"Сейчас возможны несколько вариантов: повторный курс из двух прививок или третья бустерная доза. Будем отслеживать. Поэтому не делаем предварительных заявлений, поскольку нет еще четкого понимания, что будет дальше", – добавил он.

Глава ведомства ушел от четкого ответа на вопрос об обязательной вакцинации. По его словам, пока что власти будут мотивировать граждан делать прививку.

Также, утверждает Ляшко, вакцинированных украинцев ждут определенные "плюшки", однако какие – не сказал.

Среди полностью вакцинированных от коронавируса украинцев инфицирование штаммом Дельта наблюдается у немногих. Не больше 8% украинцев с двумя прививками попадают в больницу.

"В этой ситуации просматривается определенный оптимизм. Болеет небольшое количество людей, получивших полный комплекс прививок против COVID-19. Но еще более оптимистичным является то, что достаточно малое количество из тех, кто был вакцинирован и заболел, попадает в больницу", – отметил Ляшко.

Согласно указу президента, минимальная зарплата для медсестры должна быть 13,5 тысяч гривен. Для врача – 20 тысяч.

"Поскольку невозможно урегулировать отдельную отрасль путем поднятия минимального уровня зарплаты, мы работаем над тем, чтобы изменить корпоративное управление в системе здравоохранения, где будут четко прописаны коллективные договоры и главный врач или директор будет обязан провести такую оплату. А для этого нам нужно наполнить Программу медицинских гарантий", – рассказал министр.

Также Ляшко планирует подписание отраслевого соглашения между профсоюзами, работодателями и Министерством, в котором будут четко прописаны эти суммы.

Сегодня в Украине проводят трансплантацию в 20 больницах. "Всего за полгода сделали 126 операций по трансплантации: 93 пересадки почки, 22 пересадки печени и 11 пересадок сердца", – сказал министр.