Власти Италии введут запрет на участие в массовых мероприятиях невакцинированным

В Италии с 6 августа власти введут запрет на участие невакцинированных от коронавируса людей в массовых мероприятиях и посещение баров и ресторанов. Гражданам старше 12 лет необходимо будет предъявлять "зеленый пропуск".

Прививка может быть сделана любой вакциной от COVID-19. Об этом говорится в постановлении, утвержденном советом министров, передает Corriere Della Sera.

Документ будет необходимо предоставить как клиентам, так и сотрудникам при посещении открытых для публики шоу, спортивных мероприятий и соревнований, музеев, других культурных учреждений и мест, бассейнов, тренажерных залов, оздоровительных центров, ярмарок, фестивалей, конгрессов, СПА, тематических парков и парков развлечений, культурных центров, социальных и развлекательных центров, игровых залов, букмекерских контор, бинго-залов и казино, других закрытых помещений, ресторанов и баров.

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В случае нарушения может взиматься штраф от 400 до 1000 евро (от 12 до 32 тысяч гривен) как с предпринимателя, так и с посетителя. Если нарушение повторяется трижды в три разные дня, предприятие может быть закрыто на срок от одного до 10 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Израиль собирается стать первой страной в мире, которая протестует оральную вакцину против коронавируса. Препарат Oravax, который разработала компания Oramed Pharmaceuticals, пройдет клинические испытания в Тель-Авиве.