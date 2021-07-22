Израиль первым в мире протестирует на людях вакцину против COVID-19 в таблетках: преимущества препарата

Израиль собирается стать первой страной в мире, которая протестует оральную вакцину против коронавируса. Препарат Oravax, который разработала компания Oramed Pharmaceuticals, пройдет клинические испытания в Тель-Авиве в Медицинском центре имени Сураски – одной из трех крупнейших больниц страны.

Об этом сообщило издание The Jerusalem Post. Генеральный директор Oramed Pharmaceuticals Надав Кидрон отметил, что компания уже завершила производство нескольких тысяч капсул согласно GMP, которые будут доступны для испытаний на людях.

По словам Кидрон, новая потенциальная вакцина Oravax нацелена на три структурных белки нового коронавируса, в отличие от единого белка-шипа, на который нацелены препараты Moderna и Pfizer.

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"Эта вакцина должна быть гораздо более устойчивой к вариантам COVID-19. Даже если вирус проходит через одну линию, существует вторая линия, а если через вторую линию, существует третья", – рассказал он.

Сейчас вакцина проходит доклинические испытания против вариантов коронавируса, в том числе штамма "Дельта".

Компания завершила экспериментальное исследование на животных и обнаружила, что вакцина способствует развитию антител, необходимых для длительного иммунитета.

Протокол первого испытания фаз I и II будет включать 24 добровольца, которым еще не были привиты другой вакциной. Половина группы примет одну капсулу, а другая половина – две. При этом в группе плацебо не будет, поскольку главная цель состоит в том, чтобы измерить уровень антител и другие показатели иммунитета.

Если испытания завершатся успешно, то это станет революцией в предотвращении коронавируса, говорит Надав Кидрон.

"Оральная вакцина против COVID-19 устранит несколько препятствий на пути к быстрому и широкомасштабного распространения, потенциально позволяя людям принимать вакцину самостоятельно дома. В то время как простота введения имеет решающее значение сегодня для ускорения темпов прививки", - пояснил он.

Преимущества оральной вакцины состоят еще и в том, что пероральные препараты, как правило, имеют меньше побочных эффектов. Вакцину можно транспортировать при температуре холодильника и даже хранить при комнатной температуре, с точки зрения логистики упрощает доставку ее в любую точку мира.

Наконец, пероральная вакцина не требует профессионального применения.

Ожидается, что испытания фазы I / II займет около шести недель с момента набора.

По словам Кидрона, если испытания будет успешным, он планирует запустить вакцину в ускоренном режиме, чтобы получить разрешение на использование в экстренных случаях в странах, наиболее нуждающимся, например, в Южной Америке, где не смогли получить достаточное количество вакцин для прививок населения.

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