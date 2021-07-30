В Украине анонсировали продление карантина: ситуация с COVID-19 ухудшается

Адаптивный карантин из-за пандемии коронавируса, который в Украине установлен до 31 августа, собираются продлить. Не исключено, что речь может идти и о новом локдауне в связи с распространением штамма COVID-19 Дельта.

Ведь на сегодня заболеваемость в стране растет. Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире программы "Сніданок з 1+1" на канале ТСН.

"Ситуация с коронавирусом ухудшается. Потому что, если неделю назад говорили о трех сотнях новых случаев, то за прошедшие сутки цифра заболевания возросла почти до тысячи", – подчеркнул он.

По его словам, беспокойство вызывают вспышки заболеваемости в нескольких регионах: подконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей, а также на Харьковщине и Львовщине.

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"Действующий до 31 августа карантин будет продлен. На сколько именно – не знаю", – добавил Кузин.

Отмечается, что в Министерстве здравоохранения (Минздрав) пока не берутся прогнозировать, на сколько времени и какие ограничения будут вводиться. Вместе с тем столичная власть готовится к возможному жесткому карантину из-за Дельта-варианта вируса.

В частности, в настоящее время уже разрабатываются новые пропуска для проезда в общественном транспорте. Так, вместо бумажных документы будут в электронном виде, чтобы избежать подделок.

Ранее главный санврач говорил, что в Украине могут снова ввести локдаун, если произойдет вспышка заболевания COVID-19 и в регионах будет превышен показатель по одному из критериев эпидемиологической ситуации. Однако все будет зависеть от темпа вакцинации в стране.

Напомним: недавно Кабмин ввел перечень новых ограничений относительно пересечения границы гражданами, чтобы уменьшить вероятность распространения в стране штамма коронавируса Дельта, если кто-то инфицируется за ее пределами. Речь идет о требовании по самоизоляции невакцинированных или больных лиц и не только.

Особенно контроль затронет людей, которые будут прибывать из России и Индии.

На утро 30 июля в Украине официально подтверждено 2 251 869 случаев коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки было диагностировано 962 новых заражения и госпитализировано 488 больных. От последствий болезни в стране умерли уже 52 930 человек (+14 за сутки), выздоровели 2 186 353 (+504).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут ввести COVID-сертификат (QR-код), который будет показывать, что человек вакцинирован, переболел или имеет отрицательный ПЦР или антиген-тест на коронавирус. Сейчас такие внутренние сертификаты проходят тестирование.