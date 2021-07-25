Карантин в Украине ужесточат, но для вакцинированных сделают исключения, – Кузин

Екатерина Белоброва
Екатерина Белоброва
Covid
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Карантин в Украине ужесточат, но для вакцинированных сделают исключения, – Кузин

Новая опасность четвертой волны коронавируса в мутации Дельта приведет к введению карантина в Украине уже этой осенью. Однако не все украинцы будут подвержены полной самоизоляции, как было предусмотрено в прошлом.

Как рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в своем интервью изданию "Апостроф", Кабмин рассматривает "поблажки" для тех, кто защитил себя вакцинацией.

Например, предприятия, где подавляющее большинство сотрудников получили прививку от COVID-19, смогут продолжать работать в полноценном режиме, включая прием клиентов (разумеется, тоже прошедших вакцинацию).

"Речь идет об использовании внутреннего "ковидного" сертификата. Это электронный документ, который вы сможете сгенерировать в приложении Дія. Благодаря ему у нас получится уменьшить нагрузку на экономику, не подвергая риску граждан", – заметил Кузин.

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