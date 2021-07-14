Кабмин изменил срок действия COVID-сертификатов и ПЦР-тестов

В Украине изменили срок действия COVID-сертификатов. Теперь он составит 180 суток, а ПЦР-тестов – 72 часа.

Такой сертификат подтверждает вакцинацию от коронавируса, отрицательный результат тестирования или выздоровление от указанной болезни. Решение об этом было принято на заседании правительства в среду, 14 июля.

Отмечается, что срок в 180 дней устанавливается для внутреннего COVID-сертификата и иностранного документа на территории Украины.

Также срок 180 дней предоставляется для COVID-сертификата на основании выздоровления от болезни, который отсчитывается от даты забора материалов, давший положительный результат тестирования на COVID-19.

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Срок в 72 часа для ПЦР-теста на коронавирус устанавливается с часа забора материалов для анализа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 1 июля запустили так называемые COVID-сертификаты – документы, которые должны служить пропуском для пересечения границ других стран. Но пока что они работают только в тестовом режиме.

Также в Украине, наравне с цифровыми COVID-сертификатами, введут их бумажный аналог. Такой документ должен появиться уже осенью 2021 года.