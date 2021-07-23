В Минздраве сказали, когда Украина вернется в "красную зону"
Возвращения режима "красной зоны" карантина в Украине избежать не удастся. Несмотря на заметный спад пандемии COVID-19 в период туристического сезона, уже осенью жителей нашей страны ожидает "третья волна" штамма Дельта.
Об этом рассказал главный санитарный врач страны и заместитель главы Минздрава Игорь Кузин. В эфире программы "Сніданок с 1+1" он указал, что масштабы осенней угрозы зависят только от количества вакцинированных людей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Я бы посоветовал сейчас сфокусироваться на том, чтобы успеть вакцинироваться по максимуму и уже к осени иметь выработанный иммунитет. Мы официально открыли пятый этап вакцинации населения, это значит, что сейчас "антиковидная" прививка доступна всем гражданам Украины от 18-ти лет", – указал санврач.
Кузин также добавил, что в планах у Минздрава до конца лета провести вакцинацию 10 млн украинцев – это отметка, позволяющая преодолеть критический барьер опасности перед Дельтой. Учитывая, что более 100 стран мира обратили внимание на колоссальные темпы его распространения и серьезности последствий, в Украине будут задействованы все возможные средства для выработки коллективного иммунитета.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине запустили пятый этап массовой вакцинации против COVID-19. Это позволит получить прививку всем желающим даже без предварительной регистрации, в порядке живой очереди.
Благодаря этому уже спустя несколько дней среди украинцев был установлен новый рекорд по вакцинированию людей за одни сутки.
Евросоюз, в свою очередь, продолжает увеличивать список стран, в которые могут въехать украинские туристы после прохождения вакцинации.
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