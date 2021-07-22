В Украине установили новый рекорд по количеству прививок от COVID-19 за сутки

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Covid
1 минута
57
В Украине установили новый рекорд по количеству прививок от COVID-19 за сутки

В Украине за минувшие сутки, 21 июля, сделали 120 090 прививок от COVID-19, что стало новым рекордом по количеству вакцинаций.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ. Так, одну дозу вакцины получили 65 522 человека, полностью иммунизированы – 54 568.

В Украине установили новый рекорд по количеству прививок от COVID-19 за сутки

Новость обновляется ...

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаКоронавирусВакцинация в Украине и миреМинистерство здравоохранения