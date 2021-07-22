В Украине установили новый рекорд по количеству прививок от COVID-19 за сутки
В Украине за минувшие сутки, 21 июля, сделали 120 090 прививок от COVID-19, что стало новым рекордом по количеству вакцинаций.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ. Так, одну дозу вакцины получили 65 522 человека, полностью иммунизированы – 54 568.
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