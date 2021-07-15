Евросоюз открыл границы для украинцев: куда можно полететь прямо сейчас

Украинцы с 15 июля получили возможность свободно путешествовать в страны Европейского Союза. Для этого не обязательно иметь вакцинацию от коронавируса, достаточно отрицательного ПЦР-теста.

Однако не все так просто – каждая член ЕС может устанавливать дополнительные правила. Куда можно поехать уже сейчас и что для этого нужно – читайте в материале OBOZREVATEL.

С сегодняшнего дня украинцы могут попасть на территорию Евросоюза не только для обучения или трудоустройства, но и с туристической целью. Для этого не обязательно иметь вакцинацию от коронавируса, достаточно отрицательно ПЦР-теста.

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Однако стоит понимать, что внесение в зеленый список не означает автоматическую возможность въезда на территорию всех государств-членов. Принятый сегодня документ носит скорее рекомендательный характер. А окончательное решение о въезде украинцам будут принимать власти каждой страны отдельно – учитывая эпидемическую ситуацию.

Пока что не все страны опубликовали свои требования. Однако уже сейчас украинские туристы могут посетить:

Словению

ПЦР, отрицательный экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 или сертификат о прививке против COVID-19.

Признаются следующие вакцины: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson, Covishield, CoronaVac, Sinopharm.

Болгарию

ПЦР, отрицательный экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 или сертификат о прививке против COVID-19.

Грецию

ПЦР, отрицательный экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 или сертификат о прививке против COVID-19.

Испанию

ПЦР, тест на антиген или сертификат о прививке против COVID-19. Признаются следующие вакцины: Pfizer, Moderna, AtraZeneca, Janssen, Sinopharm CoronaVac.

Кипр

Только для вакцинированных препаратами: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Janssen.

Для остальных нужно зарегистрироваться на сайте и пройти дополнительное ПЦР-тестирование после прибытия в страну (30-32 евро).

Австрию

ПЦР, отрицательный экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 или сертификат о прививке против COVID-19.

Признаются следующие вакцины: Pfizer/BioNTech, CoronaVac, AstraZeneca. Остальные граждане должны пройти 10-дневный карантин.

Хорватию

ПЦР, отрицательный экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 или сертификат о прививке против COVID-19. Перед вылетом нужно зарегистрироваться на специальном портале.

Германию

Только для вакцинированных препаратами: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

Нидерланды

Только для вакцинированных препаратами: Pfizer/BioNTech, Astra Zeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Serum Institute of India (Covishield), Sinopharm BIBP, Sinovac.

Эстонию

Только для вакцинированных. Признаются все препараты, которыми прививают в Украине.

Это не окончательный список доступных стран, со временем он расширится. OBOZREVATEL будет постоянно обновлять перечень. Также вы можете посмотреть правила для каждой страны на сайте МИДа.