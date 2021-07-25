В Украине сделали более 70 тысяч прививок от коронавируса за день: данные по областям

В Украине за минувшие сутки, 24 июля, сделали 71 571 прививку от коронавируса. Первую дозу получили 50 421 украинец, а завершили иммунизацию 21 150.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Всего с начала кампании вакцинации в Украине было сделано 4 763 443 укола.

Вчера прививки делали 272 мобильных бригады, 741 пункт и 501 центр вакцинации. Больше всего людей за минувший день иммунизировали в Киеве (9 970), Днепропетровской (5 936), Одесской (5 887) и Киевской (5 430) областях.

Меньше всего прививок сделали на Волыни (440), Луганщине (747), Ривненщине (972) и Закарпатье (1 084).

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На данный момент полностью вакцинированы 1 702 884 гражданина нашей страны, а первую дозу получили 3 060 559 человек. Больше всего людей вакцинировали препаратом Comirnaty (Pfizer и BioNTech) – 1 151 867 и CoronaVac – 957 494.

Напомним, в Украине официально подтверждено 2 248 450 случаев коронавирусной инфекции. Из них 286 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 19 детей и двое медработников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на утро субботы, 24 июля, от коронавируса вакцинировали более трех миллионов человек. За пятницу, 23 июля, сделали 152 675 прививок.