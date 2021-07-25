В Украине за сутки коронавирусом заболели почти 300 человек
По состоянию на утро воскресенья, 25 июля, в Украине официально подтверждено 2 248 450 случаев коронавирусной инфекции. Из них 286 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 19 детей и двое медработников.
От COVID-19 в стране умерли уже 52 847 человек (+12 за сутки), выздоровели 2 184 195 (+159 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 422 пациента.
За сутки протестировано:
методом ПЦР – 12 988 человек;
методом ИФА – 2 823 человека;
экспресс-тестами – 10 386 человек.
В субботу, 24 июля, в Украине сделали 71 571 прививку от коронавируса. Первую дозу получили 50 421 украинец, а завершили иммунизацию 21 150.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (85), Одесской (23), Днепропетровской (21), Львовской (19) и Запорожской (18) областях.
Количество новых случаев за сутки в регионах:
Киев – 85
Винницкая область – 16
Волынская область – 3
Днепропетровская область – 21
Донецкая область – 4
Житомирская область – 10
Закарпатская область – 1
Запорожская область – 18
Ивано-Франковская область – 3
Киевская область – 11
Кировоградская область – 2
Луганская область – 4
Львовская область – 19
Николаевская область – 5
Одесская область – 23
Полтавская область – 5
Ривненская область – 2
Сумская область – 12
Тернопольская область – 4
Харьковская область – 9
Херсонская область – 14
Хмельницкая область – 6
Черкасская область – 5
Черновицкая область – 4
Черниговская область – 0
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