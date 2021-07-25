В Украине за сутки коронавирусом заболели почти 300 человек

София Закревская
София Закревская
Covid
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В Украине за сутки коронавирусом заболели почти 300 человек

По состоянию на утро воскресенья, 25 июля, в Украине официально подтверждено 2 248 450 случаев коронавирусной инфекции. Из них 286 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 19 детей и двое медработников.

От COVID-19 в стране умерли уже 52 847 человек (+12 за сутки), выздоровели 2 184 195 (+159 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 422 пациента.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 12 988 человек;

  • методом ИФА – 2 823 человека;

  • экспресс-тестами – 10 386 человек.

В субботу, 24 июля, в Украине сделали 71 571 прививку от коронавируса. Первую дозу получили 50 421 украинец, а завершили иммунизацию 21 150.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (85), Одесской (23), Днепропетровской (21), Львовской (19) и Запорожской (18) областях.

Количество новых случаев за сутки в регионах:

  • Киев – 85

  • Винницкая область – 16

  • Волынская область – 3

  • Днепропетровская область – 21

  • Донецкая область – 4

  • Житомирская область – 10

  • Закарпатская область – 1

  • Запорожская область – 18

  • Ивано-Франковская область – 3

  • Киевская область – 11

  • Кировоградская область – 2

  • Луганская область – 4

  • Львовская область – 19

  • Николаевская область – 5

  • Одесская область – 23

  • Полтавская область – 5

  • Ривненская область – 2

  • Сумская область – 12

  • Тернопольская область – 4

  • Харьковская область – 9

  • Херсонская область – 14

  • Хмельницкая область – 6

  • Черкасская область – 5

  • Черновицкая область – 4

  • Черниговская область – 0

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