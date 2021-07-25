В Украине за сутки коронавирусом заболели почти 300 человек

По состоянию на утро воскресенья, 25 июля, в Украине официально подтверждено 2 248 450 случаев коронавирусной инфекции. Из них 286 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 19 детей и двое медработников.

От COVID-19 в стране умерли уже 52 847 человек (+12 за сутки), выздоровели 2 184 195 (+159 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 422 пациента.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 12 988 человек;

методом ИФА – 2 823 человека;

экспресс-тестами – 10 386 человек.

В субботу, 24 июля, в Украине сделали 71 571 прививку от коронавируса. Первую дозу получили 50 421 украинец, а завершили иммунизацию 21 150.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (85), Одесской (23), Днепропетровской (21), Львовской (19) и Запорожской (18) областях.

Количество новых случаев за сутки в регионах:

Киев – 85

Винницкая область – 16

Волынская область – 3

Днепропетровская область – 21

Донецкая область – 4

Житомирская область – 10

Закарпатская область – 1

Запорожская область – 18

Ивано-Франковская область – 3

Киевская область – 11

Кировоградская область – 2

Луганская область – 4

Львовская область – 19

Николаевская область – 5

Одесская область – 23

Полтавская область – 5

Ривненская область – 2

Сумская область – 12

Тернопольская область – 4

Харьковская область – 9

Херсонская область – 14

Хмельницкая область – 6

Черкасская область – 5

Черновицкая область – 4

Черниговская область – 0

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