Голубовская рассказала о 15 мутациях штамма Дельта: чем они опасны

У штамма коронавируса Дельта, который распространился по миру из Индии, выявили около 15 мутаций по сравнению с исходным вирусом. Часть из них, такие как L452R и E484Q, помогают этому варианту избегать влияния антител организма: как природных, возникших после болезни, так и сформировавшихся после вакцинации.

Об этом на своей странице в Facebook написала ведущая инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская. В своем посте она ссылается на данные с брифинга Службы общественного здравоохранения Англии.

"Delta частично ускользает от антител, вырабатываемых и в ответ на вакцинацию, причем делает это более эффективно, чем штамм Alpha или B.1.1.7. У пожилых людей этот эффект более выражен", – написала врач.

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Еще одной мутацией вируса является P681R. Она способствует "прилипанию" вируса к клеткам организма, а также помогает их слиянию.

"Она способствует образованию синцития – слияние клеток с формированием многоядерной структуры с общей цитоплазмой, такая себе фабрика по производству клеток", – объяснила медик.

По словам Голубовской, другие вирусы тоже способны так влиять на человека, однако штамм Дельта и эта его мутация действуют обширнее. Из-за этого резко возрастает вирусная нагрузка на организм, сильнее выражены симптомы болезни: повышение температуры, интоксикация, ранние вирусные пневмонии, снижение сатурации уже на 4-5 день.

Кроме того, Дельта отличается высокой контагиозностью (способностью передаваться от больных здоровым).

"Способность вируса образовывать синцитии может нанести больший ущерб тканям и органам организма, особенно легких, где альвеолы имеют толщину всего в одну клетку", – предупредила Голубовская.

В связи с этим инфекционист призвала людей вакцинироваться, избегать людных мест и носить маски. Также важно следить за своим здоровьем, правильно питаться и соблюдать режим сна.

Как сообщал OBOZREVATEL, Голубовская говорила о том, что штамм коронавируса Дельта, который распространился из Индии в почти сотню стран мира, в три раза заразнее обычного варианта. Поэтому действия некоторых государств, которые возвращают ранее отмененные карантинные мероприятия, оправданы.