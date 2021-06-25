Штамм COVID-19 Дельта втрое заразнее, это просто страшно, – Голубовская
Штамм коронавируса Дельта, который распространился с Индии в почти сотню стран мира, в три раза заразнее обычного варианта. Поэтому действия правительств некоторых государств, которые возвращают ранее отмененные карантинные мероприятия, оправданы.
Таким мнением поделилась ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская в эфире канала "Украина 24". Врач, получившая нагрудный знак "Защитник Украины", выразила убеждение, что нам тоже надо снова быть наготове к росту заболеваемости.
По ее словам, новые мутации COVID-19 будут продолжать появляться и в дальнейшем. В то же время медикам и ученым сегодня приходится постоянно мониторить распространение, в том числе штамма Дельта, в других государствах, чтобы предупредить его вспышки в Украине.
"15 июня этот вариант в США внесли в список тех, что вызывают обеспокоенность. Это штаммы, которые гораздо легче распространяются, они в три раза заразнее, чем обычные. Это означает, что в любой момент может понадобиться огромное количество госпитализаций, которые нужно будет обеспечить с сегодня на завтра", – объяснила Голубовская.
Она отметила, что из-за этого варианта выросла заболеваемость коронавирусом и в России, откуда, как предполагается, Дельту "завезли" уже и в Украину.
"Такие штаммы частично "ускользают" от вакцинального и естественного иммунитета. То, что делается в России – это просто страшно. Там вертикальные кривые повышения заболеваемости", – отметила она.
Как сообщал OBOZREVATEL, из-за стремительного распространения штамма Дельта в мире Украина решила ввести ограничения для туристов, прибывающих из "опасных" стран.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.