Штамм COVID-19 Дельта втрое заразнее, это просто страшно, – Голубовская

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
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Ольга Голубовская

Штамм коронавируса Дельта, который распространился с Индии в почти сотню стран мира, в три раза заразнее обычного варианта. Поэтому действия правительств некоторых государств, которые возвращают ранее отмененные карантинные мероприятия, оправданы.

Таким мнением поделилась ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская в эфире канала "Украина 24". Врач, получившая нагрудный знак "Защитник Украины", выразила убеждение, что нам тоже надо снова быть наготове к росту заболеваемости.

По ее словам, новые мутации COVID-19 будут продолжать появляться и в дальнейшем. В то же время медикам и ученым сегодня приходится постоянно мониторить распространение, в том числе штамма Дельта, в других государствах, чтобы предупредить его вспышки в Украине.

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"15 июня этот вариант в США внесли в список тех, что вызывают обеспокоенность. Это штаммы, которые гораздо легче распространяются, они в три раза заразнее, чем обычные. Это означает, что в любой момент может понадобиться огромное количество госпитализаций, которые нужно будет обеспечить с сегодня на завтра", – объяснила Голубовская.

Она отметила, что из-за этого варианта выросла заболеваемость коронавирусом и в России, откуда, как предполагается, Дельту "завезли" уже и в Украину.

"Такие штаммы частично "ускользают" от вакцинального и естественного иммунитета. То, что делается в России – это просто страшно. Там вертикальные кривые повышения заболеваемости", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за стремительного распространения штамма Дельта в мире Украина решила ввести ограничения для туристов, прибывающих из "опасных" стран.

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