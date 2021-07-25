В Украине хотят разрешить комбинировать вакцины против COVID-19

В Украине разрабатывается инструкция для комбинирования вакцин против коронавируса. Национальная группа экспертов уже дала добро.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин. Речь идет о том, чтобы делать первый укол препаратом одного производителя, а вторую – другого, если вакцины можно сочетать.

Как пояснил Кузин, национальная техническая группа экспертов по иммунизации, которая является главным совещательным органом Министерства здравоохранения, рекомендовала смешивание вакцин.

При этом он уточнил, что должны быть соблюдены определенные условия. Например, если человека привили препаратом Moderna и нет возможности сделать второй укол им же, можно использовать вакцину Comirnaty от Pfizer/BioNTech.

Видео дня

Или же если у человека была тяжелая аллергия, например, на первую дозу препарата AstraZeneca. В таком случае также можно будет завершить иммунизацию вакциной Comirnaty.

"Соответствующее решение группы экспертов уже есть, поэтому сейчас рассматривается вопрос об оформлении соответствующего приказа и разработке детальных пошаговых инструкций в таких случаях", – пояснил Кузин.

Напомним, что сейчас в Украине делают прививки вакцинами Comirnaty/Pfizer&BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech и Oxford/AstraZeneca.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина скоро должна получить очередные партии вакцины Pfizer, а также нового препарата Janssen, зарегистрированного в июле.