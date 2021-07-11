'Смешивать' вакцины от коронавируса – это эффективно? Почему опыт Европы насторожил Украину

В мире все активнее обсуждают возможность комбинирования вакцин от коронавируса. И несмотря на предостережения ВОЗ, многие страны уже начали проводить подобные эксперименты.

Можно ли делать прививки разными препаратами и существует ли риск для здоровья, читайте в материале OBOZREVATEL.

Весной некоторые государства отказались от использования вакцины AstraZeneca из-за риска образования тромбов. Так поступили в Германии, Италии, Чехии, Канаде и других странах.

Но сразу же возник вопрос: как закончить курс вакцинации людей, которые уже получили первую дозу. К тому же, запас отдельного конкретного препарата может просто закончиться и человек рискует остаться с не полностью сформированным иммунитетом против COVID-19.

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По этой причине ряд стран (среди которых Испания, Великобритания и Германия) разрешил вводить молодежи вместо второй дозы AstraZeneca препарат Pfizer/BioNTech или Moderna.

Этой рекомендацией начали пользоваться даже политики – к примеру, канцлер Германии Ангела Меркель сделала прививку препаратом Moderna, хотя первый раз была вакцинирована AstraZeneca. И, как оказалось, не зря – исследования показали положительные результаты.

Впоследствии специалисты начали активно изучать, можно ли в качестве второй дозы использовать другую вакцину. Ведь в случае успеха это позволит решить сразу две проблемы:

Нехватки препарата одного производителя. Побочных эффектов от использования определенных препаратов.

Исследователи из Оксфордского университета проверили влияние прививок препаратами Pfizer и AstraZeneca как отдельно, так и вместе. Они выяснили, что эффективность вакцин достигалась при любых комбинациях.

Что касается побочных эффектов, то тут список стандартный – озноб, головная боль, боль в мышцах и усталость. В целом, новых реакций ученые не обнаружили. А те, что были, протекали в легкой или умеренной форме.

Комбинирование также применяли в университетской клинике Саарланда в Гамбурге. Исследователи обнаружили, что люди, которым укололи сначала вакцину AstraZeneca, а затем Pfizer, развили более сильный иммунный ответ. Анализ показал в десять раз больший уровень антител в сравнении с двумя стандартными дозами AstraZeneca.

Похожие результаты дало исследование ученых из Института здравоохранения в Мадриде. Участники, получившие перекрестную вакцинацию, выработали значительно больше антител после второй прививки.

Несмотря на положительные результаты исследований, ВОЗ пока не спешит поддерживать идею смешивания. "Эти результаты обнадеживают. В то же время сейчас проходят дополнительные исследования, в том числе с препаратами других производителей... Пока мы не можем сказать, что сочетать вакцины можно как угодно", – заявил представитель организации Йоахим Хомбу.

Украинцев пока вакцинируют двумя дозами препарата одного и того же типа. Хотя в Минздраве рассматривают возможность комбинирования вакцин, заявил глава ведомства Виктор Ляшко.

Высказался по этому поводу и главный санитарный врач Игорь Кузин: "Жесткой рекомендации их обязательно смешивать нет. Однако они (техническая группа экспертов. – Ред.) не запрещают это делать. Если, например, на первое введение была зарегистрирована аллергическая реакция, то в таком случае вторая доза может быть другого производителя или иного типа. Это для того, чтобы минимизировать случаи неблагоприятных событий".

В то же время доктор медицинских наук Виктор Досенко выступает против подобных экспериментов без подтверждений ученых. По его словам, доказательства иммунного ответа есть именно на две дозы вакцины – "гарантированный процент уменьшения вероятности заболевания". Специалист призвал украинцев, которые получили первую дозу прививки, требовать, чтобы вторая была сделана той же вакциной.

Против комбинирования препаратов выступает и кандидат медицинских наук Валентина Макаренко. По ее словам, смешивание совершенно разных препаратов – и по составу, и по принципу действия – может вызвать серьезные осложнения: "А потом даже нельзя будет понять, из-за какой вакцины это произошло".

А вот врач-инфекционист Алексей Куценко допускает, что перекрестная вакцинация может иметь положительный эффект. Однако без дополнительных исследований это понять очень сложно. "Чтобы говорить о пользе смешивания, нужны репрезентативные данные. То есть большое количество подобных случаев, их нужно статистически обработать и уже потом решить, есть положительный эффект или нет. После вакцинации может быть хороший иммунный ответ, большое количество антител, но они будут действовать непродолжительное время. Этого никто не знает", – добавил он.

Чтобы получить окончательный ответ на вопрос, можно ли использовать при вакцинации одного человека разные вакцины, нужно как минимум подождать более широких исследований. Однако стоит понимать, что процесс иммунизации крайне важен как для отдельного гражданина, так и для целой страны. Прививки необходимо делать в любом случае, ведь хоть сами препараты отличаются показателями эффективности, но они все равно защищают от тяжелого течения болезни.