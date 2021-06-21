Можно ли вакцинироваться разными вакцинами? Ученый дал совет

Вторую дозу прививки от коронавируса следует делать той же вакциной, которой была сделана первая. Комбинирование вакцин является нежелательным.

Об этом в рамках проекта Студия Obozrevatel на телеканале OBOZREVATEL рассказал заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАНУ, доктор медицинских наук Виктор Досенко. "На сегодня однозначно рекомендуется прививаться той же вакциной. Почему? Потому что именно на двойную дозу такой же вакцины есть доказательства", – подчеркнул он.

По словам медика, производители изучали эффективность и безопасность именно своих вакцин, но научно не исследовали их сочетание с другими. "Никто в мире еще не проверил комбинации вакцин. Вполне возможно, что они работают также. Но мы точно об этом не знаем", – объяснил Досенко.

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Он добавил, что производитель гарантирует уменьшение вероятности заболевания коронавирусом, когда речь идет о его вакцине, которая прошла все необходимые клинические исследования. "Есть гарантированный процент уменьшения вероятности заболевания. Он колеблется, но он гарантирован", – подчеркнул профессор.

Исходя из этого он призвал граждан Украины, которые получили первую дозу прививки, требовать, чтобы вторая была сделана той же вакциной.

"По моей информации, Минздрав Украины не давал распоряжений о комбинировании вакцин. Той же самой вакцины должно хватить на всех желающих вакцинироваться. Поэтому нужно требовать от своего участкового врача, от той или иной службы той же вакцины, так как здесь вы знаете, какой будет результат", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, 17 июня в Украине был установлен рекорд по вакцинации. В этот день в стране прививки от коронавируса получили почти 82 тысячи украинцев.