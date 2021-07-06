Украина скоро получит новые вакцины от коронавируса: что известно о препаратах и чем они лучше

Украина скоро получит новые препараты для проведения вакцинации от коронавируса. Помимо дополнительных поставок Pfizer ожидаются Moderna и Janssen.

Эти вакцины уже доказали свою эффективность во многих странах мира. Но они имеют ряд различий и особенностей. Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Вакцину разработала американская компания Johnson & Johnson. Она имеет векторный принцип действия: в организм попадает ослабленный вирус, его задача – познакомить нас c SARS-CoV-2, против которого и нужно выработать иммунитет. Схожий принцип действия у AstraZeneca.

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По сравнению с другими вакцинами, у Janssen есть несколько важных преимуществ:

для завершения вакцинации человеку нужна только одна доза;

препарат можно хранить в обычном холодильнике, он не требует каких-то особенных условий (в отличие от Pfizer).

стоимость одной дозы составляет около 10 долларов.

полная защита наступает примерно через две недели после введения инъекции.

Эффективность вакцины, согласно исследованиям, составляет 67%. Также препарат с вероятностью в 85% защищает от тяжелой формы заболевания COVID-19.

Кроме того, Janssen эффективно защищает и от мутаций коронавируса – в частности, от штаммов Дельта, британского и южноафриканского вариантов инфекции.

Побочные эффекты. Здесь список стандартный. Чаще всего у пациентов болит и отекает рука в месте укола, возникает головная боль, усталость и повышенная температура. Однако весной специалисты зафиксировали несколько случаев тромбоза после вакцинации Johnson & Johnson.

Пока что точную связь между этой "побочкой" и препаратом установить не удалось. Европейское агентство лекарственных средств отметило, что даже при возможной связи польза от вакцины значительно превышает риски.

В данный момент вакцину от Johnson & Johnson используют в 44 странах мира. В частности, это США, Канада, Великобритания, Германия, Эстония, Португалия, Швеция, Швейцария, Бразилия.

Разработкой препарата занималась американская компания Moderna. Препарат относится к новому типу РНК-вакцин, то есть представляет собой не раствор ослабленных вирусов и не их белки, а чистый генетический материал возбудителя – его РНК.

Эффективность защиты от COVID-19, обеспечиваемая вакциной спустя 14 дней после введения первой дозы, составляет примерно 92%. Всего нужно ввести две дозы с интервалом в месяц.

Moderna успешно работает против новых штаммов коронавируса – в частности, Альфа ("британский"), Бета ("южноафриканский") и Дельта ("индийский"). Уровень защиты специалисты оценили "от хорошего до отличного".

Побочные эффекты. После вакцинации у человека может возникнуть боль в месте укола, отек и покраснение, упадок сил, головная боль, озноб и боли в суставах. Также существует риск сильной аллергической реакции из-за непереносимости каких-либо компонентов. Впрочем, подобные предостережения касаются и других вакцин.

Кроме того, управление по санитарному контролю за продуктами и медикаментами США утверждает, что после вакцинации Moderna существует повышенный риск миокардита (воспаление сердечной мышцы) и перикардита (воспаление ткани, окружающей сердце). Однако такие случаи очень редки.

Сейчас вакцину Moderna используют в Евросоюзе, Великобритании, США и Канаде.

Разработкой занимались немецкая биотехнологическая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer. Этот препарат создан по уникальной технологии: после попадания внутрь человеческой клетки вакцина синтезирует белок антигена S (часть уникального шиповидного белка SARS-CoV-2), а наш организм производит на него иммунный ответ.

Именно с применением новой технологии связан один из главных недостатков вакцины – в отличие от других разработок, Pfizer нужно хранить при температуре -70°C. А для этого требуется специальное оборудование.

По данным производителя, эффективность после первой дозы составляет 90%, после второй – 95%. Против нового штамма Дельта вакцина имеет 90-процентную защиту.

Побочные эффекты. Боль в месте инъекции, повышение температуры, усталость, головная боль, озноб, боль в мышцах, диарея – это самые распространенные реакции организма, они могут продолжаться в течение нескольких дней.

Как и в случае с Moderna, у Pfizer возможен риск развития миокардита и перикардита. Американский регулятор утверждает, что побочные явления намного чаще наблюдаются у мужчин, симптомы проявляются через несколько дней после вакцинации.

В то же время в США на 300 млн доз вакцин было выявлено всего 1,2 тысячи случаев миокардита и перикардита. "Связи между прививкой и случаями заболевания установлено не было. В настоящий момент нет никаких доказательств того, что вакцина BioNTech/Pfizer повышает риск возникновения миокардита", – сказано в заявлении компании.

Вакцина одобрена для использования в 91 стране мира, в том числе и в Украине. Полный перечень здесь.

По данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день от коронавируса вакцинировано 2 998 614 украинцев. При этом 898 тыс. человек получили две дозы препарата.

Для иммунизации населения используют следующие препараты:

Covishield (AstraZeneca) – 846 338 вакцинированных;

CoronaVac (Sinovac Biotech) – 655 679 вакцинированных;

Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – 598 133 вакцинированных.

"Сейчас в Украине есть 2 млн 628 тыс. доз вакцины. Мы наращиваем масштабную кампанию по иммунопрофилактике", – недавно заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

По словам министра, до конца лета Украина получит более 11 миллионов доз COVID-вакцин. Речь идет о препаратах CoronaVac (5,3 млн), Moderna (2 млн), Pfizer (1 млн), CoviShield (1,5 млн) и Novavax (4 млн).