В Украине зарегистрировали еще одну вакцину против COVID-19

В Украине зарегистрировали еще одну вакцину против коронавируса (COVID-19) для экстренного медицинского применения – Janssen производства компании Johnson & Johnson.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Препарат разрешен для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения. Также разрешение на ее использование дали США, Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, Канада и другие страны.

Janssen – это векторная вакцина разработана, фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson. Вакцина содержит обезврежен аденовирус человека, в который вмонтирован ДНК, кодирующего шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Требует температуры хранения от +2 до +8 С. Для полной иммунизации достаточно одной дозы.

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Напомним, что Минздрав одобрило ввоз в страну 500 доз вакцины против коронавируса Janssen. Она была использована для прививок сотрудников американской компании.

Ранее в Минздраве назвали вакцины, которые дают право на въезд в Украину. Также OBOZREVATEL писал, чем отличаются вакцины, какая лучше и какие используют в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, в компании Johnson & Johnson заявили о нехватке доказательств связи между вакциной Janssen и тромбозами.